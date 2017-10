A group of imam-khatibs from Tajikistan will visit Moscow soon to carry out explanatory work among Tajik migrants over the problems of radicalization among Tajik migrant workers in Russia, according to the Committee on Religious Affairs (CRA) under the Government of Tajikistan.

