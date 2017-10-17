В эфире развлекательного ток-шоу "Вечерний Ургант" популярная в России таджикская певица Манижа выступила в качестве приглашенного артиста в рубрике "Музыкальный номер".

"Скоро, 27 октября, состоится большой сольный концерт Манижи в Колонном зале Дома союзов. Сегодня она впервые у нас в связи с выходом ее сольного альбома "Манускрипт", — представил Ургант певицу.

В прямом эфире Манижа исполнила для гостей и зрителей программы свою композицию "Люстра", и зажгла зал.

Вместе Манижей гостем программы стал французский режиссер Франсуа Озон.

Напомним, недавно Манижа попробовала себя в новом амплуа и снялась в рекламе сотового оператора МТС.

На своей странице в Инстаграм певица выложила новую песню "Иzумруд". В анонсе она написала, что выложила песню "об одном из самых важных уголков на этой планете!".

кадр с видео на песню "Иzумруд"

"Это место, где я родилась и провела все свое детство, где был мир, покой и ощущение безопасности. Сегодня я живу в большом городе и переживаю, но стараюсь прожить кризис доверия. Единственное, что мне помогает в этом - музыка", - написала Манижа.

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