О тайном перезахоронении «АП» сообщил родственник одного из перезахороненных из парка известных личностей. Его огорчает, что родственникам об этом сообщили только после случившегося. Участь других двух могил решается в эти минуты.

Родственников похороненных в этом парке людей – Боки Рахимзаде, Мухаммада Осими, Камола Айни и Мукаддимы Ашрафи уведомили о переносе останков их родных на кладбище Лучоб уже после случившегося.

«Я ездил туда, нам сообщили из хукумата района Сомони постфактум, - рассказал один из родственников. - Они не позвали нас туда, мы конечно, возмущены. Хотя чиновники причиной называют то, что якобы это развлекательное место и перезахоронение производится в целях не осквернения могил наших родных, все равно, думаю, это неправильно, так как и в советское время здесь были детские аттракционы, но аллея памяти была». 

Могилы Камола Айни и Мукаддимы Ашрафи

По мнению источника, то, что их не пригласили,  скорее всего, связано с  выступлениями недовольных родственников в СМИ.

«Слышал, что это не понравилось кому-то наверху. Хотя помощник президента страны Абдуджаббор Рахмон, когда заведомо собирал нас всех в Академии наук, обещал, что пригласит для участия в процессе перезахоронения», - сказал источник.

Он также сообщил, что в эти минуты проходит процесс перезахоронения останков еще двух известных личностей Таджикистана – Бободжона Гафурова и Джаббора Расулова.

Могила Джаббора Расулова

«Кто-то из представителей власти рассказал, что вчера, когда выкопали могилы наших предков, то пригласили муллу, который зачитал молитвы. Я сомневаюсь, что это было сделано, так как вся операция проходила под строжайшим секретом», – отметил источник.     

О реконструкции в душанбинском парке им. Айни, которая вызвала массу споров и противоречивых мнений в таджикском обществе, мы писали неделю назад.

Могила Бободжона Гафурова

Тогда пресс-служба мэрии города Душанбе заявляла «АП», что на данный момент никакого решения о переносе праха похороненных здесь людей пока не принято.

16:17 7 октябр

Парк Айни: что станет с могилами?

Президент Академии наук Фарход Рахими также сообщал, что официального решения по этому вопросу пока нет. «Пока никакого решения по вопросу перезахоронения не принято, иначе нас бы об этом оповестили», - сказал он.

Глава Исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзод говорил «АП», что с точки зрения ислама, перезахоронение хотя и не поощряется, но допускается. При двух условиях: если возраст могилы составляет от 20-30 лет и если согласны родственники покойника…

Между тем, реставрация мавзолея Героя Таджикистана, основоположника таджикской современной литературы  Садриддина Айни подходит к концу и по сообщениям хукумата района Сомони, в первых числах ноября предстоит его официальное открытие с участием общественности.