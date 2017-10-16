О тайном перезахоронении «АП» сообщил родственник одного из перезахороненных из парка известных личностей. Его огорчает, что родственникам об этом сообщили только после случившегося. Участь других двух могил решается в эти минуты.

Родственников похороненных в этом парке людей – Боки Рахимзаде, Мухаммада Осими, Камола Айни и Мукаддимы Ашрафи уведомили о переносе останков их родных на кладбище Лучоб уже после случившегося.

«Я ездил туда, нам сообщили из хукумата района Сомони постфактум, - рассказал один из родственников. - Они не позвали нас туда, мы конечно, возмущены. Хотя чиновники причиной называют то, что якобы это развлекательное место и перезахоронение производится в целях не осквернения могил наших родных, все равно, думаю, это неправильно, так как и в советское время здесь были детские аттракционы, но аллея памяти была».

Могилы Камола Айни и Мукаддимы Ашрафи

По мнению источника, то, что их не пригласили, скорее всего, связано с выступлениями недовольных родственников в СМИ.

«Слышал, что это не понравилось кому-то наверху. Хотя помощник президента страны Абдуджаббор Рахмон, когда заведомо собирал нас всех в Академии наук, обещал, что пригласит для участия в процессе перезахоронения», - сказал источник.

Он также сообщил, что в эти минуты проходит процесс перезахоронения останков еще двух известных личностей Таджикистана – Бободжона Гафурова и Джаббора Расулова.

Могила Джаббора Расулова

«Кто-то из представителей власти рассказал, что вчера, когда выкопали могилы наших предков, то пригласили муллу, который зачитал молитвы. Я сомневаюсь, что это было сделано, так как вся операция проходила под строжайшим секретом», – отметил источник.

О реконструкции в душанбинском парке им. Айни, которая вызвала массу споров и противоречивых мнений в таджикском обществе, мы писали неделю назад.

Могила Бободжона Гафурова

Тогда пресс-служба мэрии города Душанбе заявляла «АП», что на данный момент никакого решения о переносе праха похороненных здесь людей пока не принято.

Президент Академии наук Фарход Рахими также сообщал, что официального решения по этому вопросу пока нет. «Пока никакого решения по вопросу перезахоронения не принято, иначе нас бы об этом оповестили», - сказал он.

Глава Исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзод говорил «АП», что с точки зрения ислама, перезахоронение хотя и не поощряется, но допускается. При двух условиях: если возраст могилы составляет от 20-30 лет и если согласны родственники покойника…

Между тем, реставрация мавзолея Героя Таджикистана, основоположника таджикской современной литературы Садриддина Айни подходит к концу и по сообщениям хукумата района Сомони, в первых числах ноября предстоит его официальное открытие с участием общественности.