АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В иранском Тебризе в рамках отборочного турнира Чемпионата Азии по футзалу сборная Таджикистана встретится со сборной Ирана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 ОКТЯБРЯ

2004 – Состоялась торжественная церемония открытия российской 201-й военной базы в Таджикистане.

2008 - В Технологическом университете Таджикистана открыт Немецкий центр.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 ОКТЯБРЯ

1914-1966 года – родился Заслуженный артист Таджикистана Кенджабой Мирмуллоев

1942 года – родился профессор Мавчуда Абдувалиева

1943 года – родился председатель Компартии Таджикистана Шоди Шабдолов

1951 года – родился писатель и журналист Карим Давлат

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, местами усиление до 20-25 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью -1+4, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 20-25 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 29-31 тепла.