Таджикистан и Саудовская Аравия имеют возможности укрепить всесторонние отношения в сферах экономики и торговли, инвестирования, сельского хозяйства, транспортно-энергетической инфраструктуры, реализовать проекты, имеющие региональное значение. Об этом было заявлено на встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с государственным министром иностранных дел Саудовской Аравии Низаром Мадани.

В ходе беседы стороны выразили удовлетворенность развитием отношений Таджикистана и Саудовской Аравии и выступили за расширение роли совместной Межпарламентской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает пресс-служба президента РТ.

В сообщении отмечено, что на встрече была дана высокая оценка роли Центра Шаха Салмана по гуманитарной помощи в Таджикистане. В рамках деятельности данного Центра укрепляется сотрудничество в плане реализации совместных проектов по дорожно-транспортным вопросам, проводятся работы по укреплению берегов в Таджикистане, реконструкция Образовательно-методического центра при Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ, реализуются важные социальные проекты.

На встрече были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в регионе и мире, борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и другими негативными явлениями современного общества.

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