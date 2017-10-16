Эмомали Рахмон сегодня принял министра торговли Объединенных Арабских Эмиратов Султана ибн Саид ал-Мансури. Пресс-служба президента называет ОАЭ "надежным партнером Республики Таджикистан".

Лидер нации поблагодарил правительство ОАЭ за ликвидацию стихийных бедствий в Таджикистане и подчеркнул заинтересованность таджикской стороны в расширении межгосударственного сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестирования.

В сообщении отмечается, что в ходе встречи был проведен полезный обмен мнениями по вопросам активизации роли совместной Межправительственной комиссии по экономическим, торговым и техническим связям между государствами, Фонда совместного инвестирования и Совета торговли между Таджикистаном и ОАЭ, а также открытия представительства одного из коммерческих банков Эмиратов в Таджикистане.

"Подчеркивалась заинтересованность сторон в расширении и развитии межгосударственного сотрудничества в сферах гидроэнергетики, горной промышленности, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, туризма, а также в создании совместных предприятий", - отмечает президентская пресс-служба.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus