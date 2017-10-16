Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сооронбаю Жээнбекову в связи с его победой на президентских выборах в Киргизии, сообщает пресс-служба Кремля.



В телеграмме Путин подчеркнул высокий авторитет, которым пользуется Жээнбеков среди соотечественников, что подтвердили результаты выборов. Президент России также отметил личный вклад Жээнбекова в укрепление стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией.



Путин надеется на наращивание сотрудничества между двумя странами, в том числе, в рамках Евразийского экономического союза и других международных структур. Это, как отмечается в телеграмме, «отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности».

Президентские выборы состоялись в Киргизии 15 октября. По предварительным данным ЦИК республики, лидирует кандидат от партии власти, бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, набравший более 54 процентов голосов. На втором месте кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. Он набрал более 33 процентов голосов.

Всего в голосовании приняли участие около 3 млн избирателей. Явка составила 55,93%.



В настоящее время президентом Киргизии является Алмазбек Атамбаев. Он был избран в 2011 году. Его полномочия истекают 1 декабря. Конституция запрещает выдвигать ему свою кандидатуру на второй срок.