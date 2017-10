The reinforced peacekeeping platoon of the Tajik Ministry of Defense (MoD) is participating in a military exercise involving peacekeeping forces of the Collected Security Treaty Organization (CSTO) in Kazakhstan, according to a MoD press center.

