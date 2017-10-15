«Новая газета» опубликовала видеообращения известных общественных и культурных деятелей в поддержку журналиста Али Феруза (Худоберди Нурматова), которому угрожает депортация в Узбекистан, пишет Медуза.

Ролики в поддержку журналиста сняли музыкант Андрей Макаревич, писатель Дмитрий Быков, драматург Михаил Угаров, публицист Александр Архангельский, директор правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова, глава фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский и гражданский активист Ильдар Дадин.

В своих обращениях они призвали освободить Али Феруза и позволить ему выехать в третью страну, если российские власти не позволят ему остаться в РФ.

Александр Архангельский, в частности, отметил, что высылка в Узбекистан для Феруза — «это фактически не просто риск смерти, это феодальная тюремная система, которая чревата для него мучениями, пытками, истязаниями». «Как люди мира, [мы] не имеем права этого допустить», — сказал он.

Журналист «Новой газеты», гражданин Узбекистана Али Феруз (Худоберди Нурматов) с августа 2017 года находится в центре временного содержания иностранных граждан. Суд постановил выдворить его из РФ за нарушение миграционного законодательства, но позже действие этого решения было приостановлено по требованию Европейского суда по правам человека.

По словам Али Феруза, в Узбекистане ему грозит преследование со стороны местных спецслужб, которые ранее пытались принудить его к сотрудничеству и подвергали пыткам.

Али Феруз подал иск к МВД из-за отказа предоставить ему временное убежище. Рассмотрения дела несколько раз откладывалось; ближайшее заседание назначено на 20 октября.