Президент Таджикистана признал, что, несмотря на принятые меры, в республике все еще наблюдаются факты необоснованного вмешательства органов по контролю над деятельностью субъектов хозяйствования, и это вызывает его обеспокоенность.

Выступая сегодня на традиционной встрече с отечественными предпринимателями, Эмомали Рахмон отметил, что «эффективное осуществление реформ регистрации и упрощения государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заложило основу для роста количества субъектов хозяйствования», сообщает пресс-служба главы государства.

По словам главы государства, с внедрением системы «Единого окна» крайний срок регистрации сократился для отдельных предпринимателей с 49 дней до 5 и 3-х дней, количество регистрационных структур — с 4-х до 1 и регистрационные документы — с 10 до 6, а процедуры согласования регистрации с государственными субъектами упразднены.

По его словам, количество хозяйствующих субъектов на сегодня достигло 300 тысяч, что на 85% больше по сравнению с периодом начала процесса регистрации.

"Внедрение электронной процедуры регистрации способствует снижению затрат, устранению личных факторов и некоторых нежелательных действий", - отметил Эмомали Рахмон.

Он поручил в целях большего упрощения процесса регистрации и внедрения современных методов в этом направлении Налоговому комитету, Агентству по статистике, Агентству социального страхования и пенсий поручается с 2018 года наладить непосредственное принятие документов для регистрации юридических лиц и частных предпринимателей.

Пресс-служба президента РТ 1 /19

Президент напомнил, что в целях устранения необоснованного вмешательства органов контроля хозяйствующих субъектов, в стране был принят закон «Об инспекции хозяйствующих субъектов», согласно которому деятельность субъектов хозяйствования в дальнейшем будет подвергаться инспекции по риску.

«В рамках этой реформы количество аудиторских организаций сократилось до 28, а инспекции по сравнению с прошлым годом уменьшились на 70%. Тем не менее, наблюдается необоснованные вмешательства органов по контролю над деятельностью субъектов хозяйствования, что вызывает обеспокоенность», - заявил глава государства.

В целях предотвращения необоснованных инспекций субъектов хозяйствования и совершенствования системы регистрации аудита президент страны поручил Министерству юстиции, Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом и Налоговому комитету разработать и представить проект надлежащего нормативно-правового документа для внесения изменений в существующее законодательство.

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