С 14 октября вступает в силу новый регламент проведения экзаменов и выдачи водительских прав. Он ужесточает требования к мотоциклистам и автомобилистам. Помимо этого, граждане, потерявшие права, смогут заменить их за 15 дней в МФЦ.

Новый регламент проведения экзаменов на получение водительского удостоверения вступает в силу в субботу, 14 октября. Ранее об этом сообщала пресс-служба Госавтоинспекции. Изменения внесены в уже действующий с 2015 года приказ МВД России, пишет РБК.

Теперь для того, чтобы получить допуск к экзамену, гражданин должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе, о прохождении медицинских осмотров. Это, в первую очередь, будет касаться тех, кто привозит справки и документы из других регионов. Так автоинспекторы хотят бороться с фальшивыми или незаконно полученными документами.



Также изменяется сама проверка навыков вождения. Желающие получить удостоверение на управление мотоциклом должны теперь обязательно показать инструкторам свое умение выполнять скоростное маневрирование — комбинированное упражнение с элементами «змейки», разгона, торможения и объезда препятствия. В экзаменах теперь запрещается «опрокидывание» транспортного средства.

Автомобилистам, в свою очередь, необходимо будет с первой попытки выполнить упражнение «заезд в бокс» при движении задним ходом без повторного включения задней передачи. До этого число попыток на выполнение упражнения регламентировано не было. Также новыми правилами запрещается заезжать колесом и всеми выступающими частями машины (например, зеркалами) за линию, обозначающую границу упражнения.



Изменения в регламенте затронули также непосредственно процесс оформления водительских документов. Теперь российские граждане смогут за 15 дней заменить утерянные права, а также оформить международные удостоверения через многофункциональные центры (МФЦ). В административном регламенте по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним уточнили вопрос выдачи дубликата паспорта транспортного средства.



Как указывает «Коммерсантъ», коррекция регламента процедуры получения водительских удостоверений является частью масштабной реформы образования водителей, которая идет в России уже на протяжении нескольких лет.