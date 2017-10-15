В Таджикистане три актера Канибадамского музыкально-драматического театра имени Тухфы Фазыловой получили официальный документ, разрешающий им носить бороду. Разрешение им было выдано после того, как 7 октября актеры были задержаны сотрудниками ОВД города Канибадама за ношение бороды.

Узнав, что актерам ношение бороды необходимо для роли в театре, их отпустили домой, указав, что они должны состоять на специальном учете. Актерам выписали справку, которая позволит им носить бороду до тех пор, пока на сцене театра идет спектакль «Смерть ростовщика», передает «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода).

Получившие разрешение на ношение бороды актеры Хушнуди Дадо, Фаррух Ваитов и Фарход Тухташев играют в спектакле «Смерть ростовщика», поставленном по одноименной повести Садриддина Айни, в которой имя главного героя — ростовщика Кори Ишкамба, ханжи и скряги — стало таким же нарицательным, как Плюшкин Гоголя. По словам директора театра Гайратджона Кодирова, «Смерть ростовщика» — дебют в театре трех молодых актеров. Хушнуди Дадо играет главную роль — скряги Кори Ишкамбы, а Фаррух Ваитов и Фарход Тухташев — учеников медресе.

Сами актеры в беседе с «Озоди» признались, что ранее не раз были остановлены сотрудниками местной милиции за ношение бороды.

С 2009 года в Таджикистане действует негласный на ношение бороды. Отращивать бороду разрешено лишь преподавателям старше 50 лет, а ее длина не должна была превышать трех сантиметров. В частности, такие рекомендации вынесло ранее Минобразования для учителей.

По словам священнослужителей, длина бороды у последователей ханафитского мазхаба не должна превышать сжатого кулака. Такая норма ношения бороды была установлена Советом улемов Таджикистана в ноябре 2012 года по просьбе Комитета по делам религий республики.

В последние годы в Таджикистане усилилась борьба с бородачами. Сотрудники милиции стали проводить рейды по выявлению мужчин с растительностью на лице. Их задерживали, отвозили в отделения и насильно сбривали бороды. Несогласным угрожали штрафом в 150 сомони. Как передает радиостанция, только в одном регионе страны — Хатлонской области — местные власти принудительно сбрили бороды почти 13 тысячам мужчин.

Руководство МВД Таджикистана отрицает причастность к этой кампании, заявляя, что не давало распоряжений по этому вопросу. В конце апреля того года МВД сообщило, что двое сотрудников милиции были наказаны за насильственное бритье мужчин. Тем не менее, задержания из-за ношения бороды продолжаются. Как отмечают эксперты, запрет исламской атрибутики (борода у мужчин, хиджаб у женщин) — одна из мер, предпринимаемых властями Таджикистана в целях борьбы с религиозным экстремизмом.

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