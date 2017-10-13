На состоявшемся сегодня круглом столе, посвященному развитию женского предпринимательства и ремесленничества, который проходил в Национальной библиотеке Таджикистана, был презентован новый законопроект РТ «О ремесленничестве».

Мероприятие, организованное Секретариатом Консультативного совета при президенте Республики Таджикистан совместно с госкомитетом по инвестициям и управлению госимуществом при Правительстве РТ, в котором приняли участие представители государственного и частного сектора страны, бизнес-ассоциаций, ремесленников, партнеры по развитию, прошло в канун Дня предпринимателя, который отмечается в Таджикистане 14 октября.

На 16-м заседании Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан, который прошел в апреле 2016 года, председатель Консультативного совета, президент страны Эмомали Рахмон поручил разработать проект Закон РТ «О ремесленничестве» в новой редакции. В связи с этим, Секретариатом Консультативного совета в сотрудничестве с Государственным комитетом по инвестициям и управлению госимуществом РТ был разработан новый законопроект, который находился на обсуждении в регионах страны. Сегодня на круглом столе проводилось слушание закона на национальном уровне.

После презентации проекта Закона РТ «О ремесленничестве» в новой редакции, участники обсудили некоторые его моменты. Например, были озвучены предложения о создании бизнес-инкубаторов на местах, чтобы ремесленники из числа женщин могли обучаться маркетингу и умели реализовывать свою продукцию.

Председатель Союза ремесленников Таджикистана Муфаррах Мухаббатов Asia-Plus

Также было предложено рассмотреть вопрос о поддержке семейного ремесленничества, а также внести пункт на разрешение создания домашних музеев собственной продукции.

Председатель Союза ремесленников Таджикистана Муфаррах Мухаббатов, заострив внимание на вопросах развития и поддержки ремесленников в Таджикистане, предложил создать Палату ремесленников Таджикистана, чтобы закрепить за единым государственным органом все функции, которые должны быть у такого органа. «Есть союз, ассоциации и отдельные организации, которые занимаются проблемами ремесленничества, но для того, чтобы их объединить и лоббировать их интересы на государственном уровне, необходимо создание единого регулирующего органа, которой может стать Палата ремесленников», - сказал он.

Мукаррама Каюмова, президент ассоциации ремесленников Центральной Азии Asia-Plus

Этого же мнения придерживается Мукаррама Каюмова, президент ассоциации ремесленников Центральной Азии, председатель Международного фонда народных ремесел «Хафт пайкар», которая отметила, что в соседних странах такая практика дала положительный результат.

Манучехра Маджонова, старший консультант Секретариата Консультативного совета при президенте Республики Таджикистан по улучшению инвестиционного климата, заявила, что следующим шагом на этом пути станет создание межведомственной рабочей группы при Государственном комитете по инвестициям и управлению госимуществом при правительстве РТ.

Организаторы круглого стола обещали принять во внимание предложения, озвученные на круглом столе и предложить на рассмотрение межведомственной рабочей группе, которая и будет заниматься дальнейшим продвижением данного законопроекта.