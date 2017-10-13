В Исмаилитском центре Душанбе в пятницу открылась трехдневная осенняя ярмарка ремесел. В этом году она особенная и посвящается пятилетнему юбилею Союза ремесленников Таджикистана. Свое творческое мастерство на выставке представили более 100 ремесленников со всех регионов Таджикистана, а также ремесленников из Кыргызстана и Афганистана.

1 /39

В выставочных павильонах гостей ожидают изделия из дерева, живопись по керамике, плетеные корзины, вышивка сюзане, гулдузи, зардузи, современная одежда, изготовленная в национальном стиле, ювелирные украшения, кожаные и войлочные изделия, сувениры и многое другое. Желающие обучиться азам некоторых видов ремесел, смогут посетить специальные мастер-классы.