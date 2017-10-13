Внимание! По многочисленным просьбам держателей платежных карт Банка Эсхата и в честь празднования 25 годовщины 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, банк объявляет о продолжении акции «Икдоми нав», с новым названием «Хариди бурднок»!

На этот раз Банк Эсхата увеличивает зону охвата акции. Теперь акция действует по всем регионам Республики, где установлены POS-терминалы банка. Победители акции будут определены в два тура, призовой фонд акции составляет денежные призы:

В первом туре акции 23 победителя из 23 филиалов банка получат по 500 сомони, каждый

Во втором туре акции 3 победителя из трех регионов действия акции (Согд, Хатлон, Душанбе и РРП) получат по 2 300 сомони, каждый

Не останутся без внимания и самые активные участники акции. Для тех, кто больше всех использует платежную карту для оплаты своих покупок также предусмотрены денежные призы.

Для того, чтобы стать участником акции нужно совсем немного: быть держателем платежной карты Банка Эсхата, и оплатить картой не менее 30 сомони за покупку в предприятиях торговли и сервиса, а также в АЗС.

Список торговых точек и АЗС где действует акция можно посмотреть здесь http://eskhata.com/individuals/bank_cards/atms.php . А также ищите плакаты с нашей акцией. Найдёте, смело производите оплату за покупку платежной картой и становитесь участником акции «Хариди бурднок».

Каждая покупка сопровождается получением порядкового номера, который отправляется на телефон участника СМС-сообщением.

Спешите! Акция действует всего лишь с 16 октября до 31 декабря 2017 года.

Следует отметить, что данная акция объявлена Банком Эсхата с целью стимулирования клиентов совершать безналичные платежи, развития карточного бизнеса и исполнения Постановления Правительства Таджикистана «О мерах по развитию безналичных платежей посредством платежных карт». Согласно данному Постановлению все торговые центры и точки сервисного обслуживания обязаны приобрести POS-терминалы для приема безналичных платежей посредством платежных карт.

Акция «Хариди бурднок» проводится в рамках партнерства с компаниями, работающими в сфере предоставления услуг (АЗС, торговые центры, аптеки, гостиницы и т.д.) Для присоединения к акции, партнеры могут связаться с нами по номеру 808 (для номеров операторов мобильной связи) или 44 600 0 600 (для городских номеров).

Данной акцией Банк Эсхата содействует предпринимателям в исполнении вышеназванного Постановления, а гражданам предоставляет возможность выигрыша денежных призов при оплате картами Банка Эсхата. В то же время, акция «Хариди бурднок» способствует повышению финансовой грамотности населения.

Покупайте и выигрывайте вместе с Банком Эсхата!

Подробная информация по телефону 808.