13 октября исполняется 2 года со дня трагической гибели таджикского младенца Умарали Назарова в Санкт-Петербурге. В память о малыше группа инициаторов издала сборник песен «Колыбельные для Умарали» на русском и таджикском языках.

Идея издания книги появилась в одном из постов на Фейсбуке и принадлежит нашей бывшей соотечественнице, литератору, кандидату филологических наук Ольге Кушлиной, которая живет в Санкт-Петербурге. Кушлина мотивировала свою идею тем, что многие молодые мамы, в том числе, и мама погибшего Умарали – Зарина Юнусова, смогла бы спеть эти колыбельные песни своим будущим деткам.

«Эта книга издана в память о младенце Умарали Назарове, сыне Зарины и Рустама, трагически погибшем 13 октября 2015 года в Санкт-Петербурге. Мы делали ее с болью в душе, как пожелание мира и благополучия их семье, с надеждой на то, что в дом, где пролилось столько слез, придет радость и в нем зазвучат веселые детские голоса. А еще хотелось бы, чтобы Зарина научилась грамоте, смогла сама прочитать книжку своим будущим детям – тогда мир для нее станет большим, и она увидит, что в нем много добра и сочувствия простых людей», - написано в послесловии книги.

Энтузиазм Ольги Кушлиной был подхвачен многими людьми, которые помогли в работе над этим изданием. Стишки и колыбельные с таджикского языка перевели и переложили на свой лад поэты Максим Амелин, Андрей Ампилов, Дмитрий Арзуманов, Евгения Беркович и многие другие, в общем 11 человек. Некоторые колыбельные имеют два варианта перевода, и оба использованы в книге.

Подстрочный перевод был сделан журналистом Фаридом Салиховым и таджикской поэтессой Нори Хамракуловой. Иллюстрации принадлежат художнику Юлию Франку, нашему бывшему земляку, живущему ныне в Германии. Все, кто работал над осуществлением этой идеи, занимались безвозмездно, в свободное от работы время.

Хотя в социальных сетях и на нашем сайте объявляли о поиске спонсоров для издания книги, все же не нашлось тех, кто бы серьезно взялся бы за это дело.

Консульство Таджикистана в Санкт-Петербурге, куда обращалась Кушлина за помощью, тоже отстранилось от этой идеи. В итоге, прошло полгода, и на книжку скинулись всего три человека: она со своей сестрой и молодой парень из Таджикистана Манучехр Холов. Тираж пока небольшой – 500 экземпляров, но можно издать эту книжку повторно, и в Душанбе уже нашлись бы спонсоры.

«Возможно, какое-нибудь таджикское издательство тоже захочет напечатать ее, мы готовы передать им готовый макет. Ведь с помощью этой книжки можно выучить не только стишки, но и изучить русский язык или наоборот, научиться таджикскому, - говорит Кушлина, -

Пусть те, кто желал помочь нам с изданием, помогут семье Назаровых и купят книжки за сумму, которую хотели пожертвовать».

А пока Ольга Кушлина обещает отправить при первой возможности несколько книг в Таджикистан, а вырученную сумму просит передать в Обигарм – Зарине Юнусовой.

«Колыбельные для Умарали» - это крохотная книжка, над которой работало столько людей и приложено столько усилий. Надеюсь, не зря», - пишет она.

15 октября, в воскресенье в Санкт-Петербурге в чайхане «Аъло» на Грибоедова, 52 соберутся все желающие, которые хотят почтить память Умарали Назарова. В настоящее время организаторы ищут тех, кто смог бы в этот вечер спеть народные колыбельные на таджикском языке.

Пятимесячный Умарали Назаров умер 13 октября 2015 года в Центре медицинской и социальной реабилитации детей имени Цимбалина Санкт-Петербурга. Малыша отняли у родителей во время их задержания полицией за нарушение российского миграционного законодательства. По этому делу год велось расследование. 20 октября 2016 года уголовное дело по факту смерти ребенка было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

13 октября 2016 года на Марсовом поле в Санкт-Петербурге прошел пикет против ксенофобии, посвященный памяти Умарали.