«Азия-Плюс» получила ответы на дополнительные вопросы, адресованные хукумату Джаббор-Расуловского района, относительно сноса центрального рынка района и претензий местных предпринимателей.

Напомним, больше месяца назад в редакцию «АП» поступило обращение от предпринимателей центрального рынка района. Их рынок закрыли, а самих торговцев заставили работать на новом базаре «Ашроф», построенном, по данным бизнесменов, главой района Комилом Салимзода.

Предприниматели жалуются на множественные нарушения их прав и законов республики. В первую очередь, их не устраивает то, что они будут действовать на базаре «Ашроф» как арендаторы (хотя на центральном рынке они были владельцами). В свою очередь, руководство хукумата утверждает, что гарантирует предпринимателям, что их права не будут ущемлены.

Подробно об этом мы писали в прошедших (69 и 72) номерах газеты «АП».

Но тогда у нас остались вопросы, и сегодня на них отвечает первый зампред района Файзулло Косими.

- В каком качестве предприниматели с центрального рынка (владельцы) будут работать на рынке «Ашроф»? Они говорят, что всем им предложили работать только как арендаторам.

- Все работники нового рынка «Ашроф» осуществляют свою деятельность в качестве членов общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Ашроф». Каждый из них имеет соответствующий процент акций общества и исполняет предпринимательские функции на основании Устава общества. В связи с изложенным, предприниматели старого центрального рынка, пожелавшие перейти на рынок «Ашроф», будут работать на рынке согласно Уставу ООО «Ашроф». Не пожелавшим перейти на новый рынок будет предложено получение денежной компенсации в полном объёме либо предоставление земельного участка для строительства торговых точек в пределах Джаббор-Расуловского района.

В любом случае, руководство района приложит максимум усилий, направит все имеющиеся ресурсы на строгое и неукоснительное выполнение требований действующего законодательства в части недопущения ущемления прав граждан, нанесения им какого-либо материального ущерба.

- По данным предпринимателей, когда в газете «Икбол» опубликовали несколько незаконных решений председателя района о признании недействительным права пользования землей, где построены магазины, три предпринимателя: Вахобов Холмат, Хакимов Азим и Халимов Насим - подали в экономический суд иск в отношении незаконного решения. По решению экономического суда Согдийской области в иске было отказано, но решением Высшего экономического суда данное решение было отменено в связи с незаконным мотивированием, а в отношении исполнительного комитета района и председателя земкома было вынесено частное определение. Бизнесмены спрашивают: почему власти и милиция района не признают судебный акт?

- Да, коллегия кассационной инстанции Высшего экономического суда 20 июля 2017 года отменила решение экономического суда Согдийской области и постановила направить дело в экономический суд области для повторного рассмотрения новым составом суда. Но руководство района, естественно, не смогло согласиться с принятыми решениями кассационной инстанции ВЭС, считая, что кассационная инстанция и, в частности, судья-докладчик поверхностно изучили материалы дела, сами допустили ряд процессуальных нарушений, односторонне в угоду истцам произвели толкование норм Земельного кодекса.

Исполнительный орган государственной власти Дж. Расуловского района обратился с надзорной жалобой на имя руководства Высшего экономического суда Республики Таджикистан, которая в данный момент находится на стадии рассмотрения. Таким образом, следует констатировать, что по заявлениям граждан Халимова Н.А., Хакимова А.И., Вахобова Х. окончательных судебных решений не принято, поэтому говорить об исполнении какого-либо решения суда считаем преждевременным.

- Кому принадлежит рынок «Ашроф»? По нашим данным, официально он оформлен на брата председателя района Комила Салимзода, но на самом деле принадлежит лично ему.

- Новый рынок «Ашроф» зарегистрирован в соответствующих инстанциях в качестве юридического лица, как ООО «Ашроф». Общество состоит из акционеров и осуществляет свою деятельность на основе Устава. Брат председателя Дж. Расуловского района Бутаев Акмал является членом ООО, имеет определенный процент акций, но не является абсолютным собственником рынка. Сам Комил Салимзода, согласно данным налоговых органов Согдийской области, недвижимостью, которую некоторые издания ему инкриминируют, не обладает. Также он не входит в число акционеров ООО и к названному рынку, кроме служебных, других отношений не имеет.

- Жители района интересуются, зачем нужно на месте рынка строить многоэтажные дома, когда в районе нет канализации, и детский парк, когда недалеко от рынка расположен центральный парк в шесть гектаров? Последний, кстати, находится в плачевном состоянии, так не лучше ли потратить деньги на его реконструкцию?

- Тот, кто заявляет, что он не знает, для чего необходимо внесение кардинальных изменений в инфраструктуру поселка Мехробод Дж. Расуловского района, тот, на наш взгляд, просто лукавит. Абсолютное большинство жителей района в курсе проводимых мероприятий и поддерживает их осуществление. Главная цель проводимых изменений - это улучшение уровня жизни жителей района. Строительство многоэтажных домов позволит жить им в благоустроенных квартирах, где будет налажено водо-, тепло-, энергоснабжение, проведена канализация, а не так, как на сегодняшний день, где все коммунальные удобства находятся на улице, а посетители старого центрального рынка бегают в школьный туалет.

…По данным хукумата, разрабатывала генплан вместе с Комитетом по градостроительству при правительстве страны столичная частная компания «Шахрофар». После утверждения Комитетом генплан был представлен на подпись вышестоящим инстанциям, включая президента.

Мы отсканировали представленные нам документы.

На карте квадратом выделена территория, где сейчас находится центральный рынок района. После его сноса здесь будут построены: на участке под номером 30 – банк, на участке под номером 31 – станция скорой помощи, здесь же будет высотный дом, а на участке №75 – парк культуры и отдыха.

А вот документ, указывающий, что под планом свою подпись поставил глава государства.

Бизнесмены идут в суд

Между тем 7 октября предприниматели центрального рынка побывали в исполнительном комитете Согда. Их принял первый зампред области. Бизнесмены просили, чтобы 14 октября их допустили на встречу президента страны с предпринимателями. Будут ли они допущены, станет известно уже очень скоро, 15 октября.

Пока же… «22 сентября 12 предпринимателей-собственников подали заявление в экономический суд области о признании недействительным незаконного решения председателя Дж. Расуловского района №550 от 8 сентября 2017 года «О запрещении продажи продовольственных продуктов, производственных и других видов продуктов на территории центрального рынка Дж.Расуловского района ООО «Ходжи Тошпулот», ООО «Алибек ота», ООО «Шарифджон ота», «Таджикматлубот» района и другими отдельными субъектами». Готовят свои иски и другие предприниматели», - сообщила «АП» их адвокат Лола Якубова.

И еще, предприниматели задаются вопросами: если центральный рынок освобождают для государственных и общественных нужд, почему бизнесмены должны переселиться на частный рынок «Ашроф», в каком законе это сказано?

И почему не были соблюдены статьи 38–41 Земельного кодекса, согласно ст. 41 которого, прежде чем изъять центральный рынок района, хукумат должен был получить согласие предпринимателей-собственников?