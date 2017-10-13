Концерт европейской и национальной музыки начнется на площади 800-летия Москвы в 17:00. В течение двух часов душанбинцев и гостей столицы будут радовать своими выступлениями Далер Назаров, Парвин Юсуфи, Шириншо, группы «Шамс», «Зафар», «Вэст» и «Dance Group».

Концерт является завершающим мероприятием Европейской недели, проводимой представительством Европейского Союза в Таджикистане. В рамках Недели, которая стала неотъемлемой частью местной культурной жизни, уже проводились и проводятся семинар по сотрудничеству между ЕС и Таджикистаном, фестиваль европейского кино в кинотеатре «Кайхон», фотовыставки европейских и таджикских фотохудожников о красотах Таджикистана в бизнес-центре «Созидание», выставка ремесленников в Исмаилитском центре, работа которой продлится до воскресенья.

«В субботу намечается грандиозный открытый концерт европейской и национальной таджикской музыки на площади рядом с Театром оперы и балета имени Айни, где будут участвовать не только молодые звезды, но и мэтры таджикской эстрады, такие как Далер Назаров, группа "Шамс" и Парвин Юсуфи», - сообщила один из партнеров проведения Недели в Таджикистане - директор по развитию компании Next View Дилором Куватова.

Далее, по словам организаторов, программу фестиваля примет Хорог: там ожидается встреча Посла Европейского Союза Хидайет Бишчевича со студентами и концерт европейской культуры.

Как отмечается в специальном пресс-релизе, через богатую и разнообразную программу, организаторы стремятся повысить визуальное представление о ЕС, усилить присутствие Европейского Союза в Таджикистане, активизировать сотрудничество между Европейским Союзом и Центральной Азией и привлечь внимание населения к программам уже существующего сотрудничества. Фестиваль также дает возможность жителям Таджикистана почувствовать европейские ценности и культурное разнообразие ЕС.

В этом году отмечается 26-летие совместного сотрудничества ЕС и Республики Таджикистан.

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