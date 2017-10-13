Паркур - довольно новое и неизвестное для многих слово. Он учит преодолевать препятствия исключительно при помощи собственных рук и ног. Если рядом оказалась крепкая ветка дерева, зацепившись за нее, можно перепрыгнуть через лужу. По ступенькам спускаться не обязательно, ведь на это уйдет много времени, проще перепрыгнуть их, скользя по перилам.

Трейсеры (те, кто занимаются паркуром) без особого волнения преодолеют любой барьер. Наш собеседник - Павел Куданкин - утверждает, что трейсер является художником своего пути.

- Павел, расскажите, когда начали заниматься паркуром и что побудило к тому?

- Занимаюсь паркуром давно, но тогда мы не знали, что это такое. Мы лазили по стенам, бегали по крышам, прыгали на стройках. Позже узнали, что такое искусство перемещения. И это благодаря фильмам о паркуре, роликам с Давидом Беллем, основателем и президентом Ассоциации паркура. Впечатлил фильм «Ямакаси», с него все и началось.

- Сколько сейчас в Таджикистане трейсеров?

- Точную цифру не могу назвать, занимаются не только в Душанбе, но и в других городах. Общая численность примерно 50 человек. Зачастую мы общаемся, используя прозвища, так легче. Каждый придумывает то, что ему нравится. Имена пусть будут на работе, дома. Тех, кто занимается паркуром, называют трейсерами. В мире трейсеры часто сравнивают себя с животными. Как правило, кумирами становятся обезьяны, кошки, пантеры. Кстати, наши ролики можно посмотреть в Интернете, социальных сетях - пусть мир тоже знает, что таджики умеют заниматься паркуром.

- Как вас еще находят новички?

- В паркуре такое дело: если видят, что кто-то прыгает, присоединяются к нему. Мы постоянно перемещаемся по разным местам. Где много препятствий, зданий недостроенных – это то, что нужно трейсеру. Новички нас так и находят: занимаемся во двориках, в общественных местах, нас можно встретить неподалеку от Душанбинки, в 46-м мкрн, на «Ослиных ушах», в парке театра оперы и балета и других местах.

- Чем еще занимаетесь?

- Работаю, преподаю английский. Сам также еще учу иностранные языки, занимаюсь саморазвитием. Другие наши трейсеры также учатся или работают. Кроме того, мы занимаемся различными видами спорта. У кого-то это на любительском уровне, а кто-то - профессионально. Занимаясь другими видами спорта, мы расширяем свой кругозор. Нам полезен каждый трюк того или иного вида спорта, используем его в паркуре в том случае, если он подходит нам.

- К чему вы стремились, когда начинали заниматься паркуром?

- Поначалу просто увлекались. Уже потом, пройдя определенное препятствие, в следующий раз хотелось сделать что-то особенное. В голове появлялись образы того, как нужно было сделать тот трюк, чтобы он был еще краше. Трейсер становится художником своего пути. Пройдя несколько препятствий, в следующий раз хочешь сделать еще круче. В других видах спорта ты стремишься победить соперника, а в паркуре побеждаешь самого себя, свой страх.

- Как обычно проходят тренировки?

- Так как у нас нет специальных сооружений, где бы мы показывали свое мастерство, собираемся по выходным вместе со всеми в разных местах города, кто-то еще новую территорию предложит. Приглашаем трейсеров из других городов, обмениваемся опытом. Как ты преодолеваешь препятствия в паркуре, точно так же будешь проходить жизненные преграды.

- А кто этому учит, ведь у вас нет тренера?

- Черпаем информацию из Интернета, фильмов, роликов. Далее фантазируем, размышляем: а если бы сделал ногу так, а если еще чуть-чуть покрутить? Пробуем, если получается, сразу же сообщаем другим.

- Проводятся ли в паркуре соревнования?

- Проводятся показательные выступления, фестивали. Если есть где-то возможность выступить, показываем свое мастерство. А так очень хотелось часто проводить свои мероприятия, но из-за нехватки финансов это пока невозможно.

Справка: ПАРКУР - (фр. parkour, искаженное от parcours, parcours du combattant - дистанция, полоса препятствий).

Паркур - экстремальный вид спорта, философия и стиль жизни. Эта дисциплина основана на перемещении из пункта А в пункт Б с преодолением любых препятствий, которые появляются на пути. Людей, которые практикуют паркур, называют трейсерами. Придумал паркур француз Давид Белль.