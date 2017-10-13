Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмед Шахид побывал в самой известной узбекской тюрьме Жаслык, о чем сообщил в своем заявлении по итогам десятидневного пребывания в Узбекистане, сообщает Фергана.

Шахид рассказал, что в тюрьме, которая, по словам администрации, вмещает 700 заключенных, он смог побеседовать с несколькими осужденными, в том числе приватно. Начальник тюрьмы заверил его, что заключенные могут свободно практиковать свою веру, если это не нарушает внутренние правила и режим.

Из того, что показали в Жаслыке, представитель ООН сделал вывод, что деятельность тюремной администрации направлена, главным образом, на реабилитацию заключенных, особенно осужденных за религиозный экстремизм. Некоторым из них предоставляется возможность досрочно освободиться или попасть под амнистию, для чего необходимо раскаяться и вести себя в тюрьме хорошо.

АП Заключенные колонии Жаслык в Узбекистане в 2003 году

«Тем не менее, я получил сообщения о том, что многим из них заключение было продлено на сроки от одного до трех лет за предполагаемое нарушение внутренних правил тюрьмы (статья 221 Уголовного кодекса)», - отметил Шахид.

Ему также рассказали, что во время священного для мусульман месяца Рамадан (Рамазан) заключенные, которые хотели соблюдать пост, могли хранить у себя некоторые продукты из своего обычного рациона или то, что им приносили члены семьи, но администрация тюрьмы не создает им специальных условий. Верующим разрешают молиться в рамках внутренних правил, к ним для бесед могут приходить имамы или представители религиозных организаций, сообщил Ахмед Шахид.

Reuters

Жаслык – это колония № 64/71 Главного управления исполнения наказания (ГУИН) МВД, расположенная в поселке Жаслык Автономной Республики Каракалпакстан. Она была открыта в 1997 году и предназначалась, главным образом, для содержания осужденных по «религиозным» делам.

Мировую известность Жаслык приобрел после того, как в августе 2002 года здесь от пыток погибли двое заключенных. ООН направила в Узбекистан специального докладчика по пыткам Тео Ван Бовена, который по итогам визита заявил, что пытки в этой стране носят системный характер, а колония 64/71 должна быть закрыта.

После этого ООН потребовала от правительства Узбекистана пересмотреть все судебные приговоры с 1995 года, вынесенные исключительно на основе признаний подсудимых, которые могли быть получены под пытками. В ответ Узбекистан закрыл перед спецдокладчиками ООН двери. Открыл лишь в 2017 году, спустя 13 месяцев после смерти президента Ислама Каримова, которого Тео Ван Бовен предлагал отправить под суд. Ахмед Шахид стал первым докладчиком структур ООН по правам человека, посетившим Узбекистан после 2002 года.

Reuters. Архивное фото Периметр тюрьмы Жаслык

В своем предварительном заявлении по итогам визита Шахид отметил, что, хотя Конституция Узбекистана гарантирует свободу религии или убеждений, на практике это жестко регламентируется - в рамках приоритета безопасности над свободой. Подходы правительства заключаются в проявлении терпимости, а не в предоставлении свобод. Понимание свободы религии или убеждений в Узбекистане ограничено, и необходимо повысить уровень как религиозной грамотности, так и религиозной свободы, считает спецдокладчик ООН.

По его ощущениям, узбекское правительство привержено своей программе реформ и способно решить ряд проблем в религиозной сфере, но этим процессам необходимо обеспечить прозрачность, подотчетность и устойчивый прогресс. Следует не только принять новые законы, но и провести серьезную институциональную реформу, что потребует поддержки со стороны международного сообщества как для правительства, так и для гражданского общества Узбекистана.

Ахмед Шахид находился в Узбекистане со 2 по 12 октября. Он провел встречи с некоторыми членами правительства, сотрудниками правительственных учреждений, представителями гражданского общества и религиозных общин в Ташкенте, Фергане, Бухаре и Нукусе. Официальный отчет по итогам визита в Узбекистан спецдокладчик ООН представит на 37-й сессии Совета по правам человека в марте 2018 года.