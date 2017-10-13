В воскресенье в Киргизии состоятся президентские выборы, в которых примут участие 11 кандидатов. Впервые за 26 лет независимости республики может состояться мирная передача власти по Конституции.

Президент Алмазбек Атамбаев пообещал провести выборы честно, в конкурентной борьбе. По мнению экспертов "Независимой газеты", итоги голосования непредсказуемы. Они рассматривают несколько вариантов сценария развития ситуации, вплоть до повторных выборов.

Предвыборная кампания в Киргизии получилась громкой и скандальной. Кандидаты в борьбе за пост президента использовали административный ресурс, не гнушались черного пиара, привлекали к агитации религиозных деятелей и криминалитет, прикрывались даже авторитетом лидеров соседних государств. Так, встреча экс-премьера Киргизии Омурбека Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым была расценена Бишкеком как вмешательство Астаны во внутренние дела Киргизии. МИД Казахстана жестко отверг обвинение. К слову, сам Назарбаев вчера в Сочи на соответствующий вопрос журналистов, ответил коротко, подчеркнув, что не намерен тратить время на выпады Атамбаева: «Вранье все это!»

Но обстановка уже была накалена, скандал по дипломатической линии еще не затих, и дело едва не дошло до закрытия границы с казахстанской стороны. Во всяком случае, очереди для перехода образовались колоссальные.

По официальной версии, Казахстан накануне выборов в Киргизии усилил охрану государственной границы. В результате на контрольно-пропускных пунктах люди на паспортном контроле находились по 7–10 часов. Им на выручку поспешил МЧС Киргизии, разбивший в приграничной зоне палатки и организовавший горячее питание и медицинскую помощь.

Генеральный директор аналитического центра «Стратегия Восток–Запад» Дмитрий Орлов считает, что «если проблема окажется искусственно созданной, то ситуация говорит о недружественном в отношении к Киргизии акте». По его словам, обстановка в Киргизии в целом спокойная, и ничего не предвещает, что выборы могут быть сорваны.

«Правоохранительные органы контролируют ситуацию, но смогут ли они ее контролировать после объявления итогов – сказать трудно», – заявил «НГ» Орлов. Борьба за президентское кресло разворачивается между двумя кандидатами – ставленником власти Сооронбаем Жээнбековым и Омурбеком Бабановым. Остальные кандидаты, по мнению наблюдателей, создают фон предвыборной борьбы. Голоса их сторонников будут важны во втором туре выборов, если выбрать президента не удастся в первом. «Задача штаба Жээнбекова – добиться победы в первом туре голосования, поскольку второй тур будет более непредсказуемым», – считает Орлов. От этого зависит и будущая конфигурация власти, то есть альянс президента с премьер-министром Сапаром Исаковым. Если тандем Жээнбеков–Исаков представляется устойчивым, то о дуэте Бабанов–Исаков такого не сказать. Также вызывает опасение тенденция усугубления раскола Киргизии по линии север–юг.

Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев также считает, что нынешние выборы могут стать катализатором раскола страны, хотя региональное деление свойственно для Киргизии.

«Все ротации правящей элиты республики последних десятилетий показывают отсутствие сформировавшейся общенациональной элиты и консолидации электората регионов Киргизии, – сказал «НГ» Князев. - Нынешние выборы независимо от результатов этот раскол между севером и югом серьезно усугубляют, в чем немало постарался уходящий президент Атамбаев. Поддержка его кандидата Жээнбекова на севере – плод агрессивно реализуемого административного ресурса, а на юге – клановых и родо-племенных связей семьи Жээнбековых. Его победа, можно предположить, вызовет стремительный рост недовольства на севере страны".

Если же Жээнбеков, проиграет, говорит эксперт, то недовольство неудовлетворенными ожиданиями будет расти на юге.

По его словам, ожидать особой стабильности теперь в любом случае трудно, так как в ходе предвыборной кампании команда Атамбаева–Жээнбекова активизировала еще больше межрегиональный фактор и активно использовала его в борьбе с оппонентами. Теперь с проблемой межрегиональной разрозненности столкнется любой из победителей выборов.

«Будущему президенту потребуется изощренное мастерство нахождения компромиссов при распределении властных полномочий и контроля за финансовыми потоками между группами киргизской элиты для сбалансирования и стабилизации ситуации. С учетом этого Киргизии в качестве президента необходим человек с хорошим менеджерским опытом, умеющий находить общий язык с партнерами, а не использовать лишь административные рычаги постсоветского типа в худшем смысле этих слов», – полагает эксперт.

По мнению Князева, сколько будет туров и вообще сколько будет выборов, зависит прежде всего от действий команды Атамбаева–Жээнбекова. «На мой взгляд, пока она демонстрирует абсолютное нежелание искать консенсусы и компромиссы для создания будущей устойчивой системы управления, но стремится установить лишь свое полное доминирование. В этой ситуации важно, насколько далеко готовы зайти эти люди в своих устремлениях, при том что никто из оппонирующих кандидатов в каких-либо конфликтах или в дестабилизации не заинтересован. Но действующая власть вполне способна создать ситуацию – скажем, вызвать протест кандидатов в президенты против итогов выборов и применить против них силу», – сказал Князев.

Эксперт отметил, что, вероятнее всего, для выявления победителя понадобится второй тур или даже аннулирование итогов прошедших и назначение перевыборов. В таком случае никто из нынешних кандидатов участия в них не сможет принять согласно Конституции, и тогда Атамбаев выставит другую свою креатуру – премьера Исакова, которого «перебить» будет трудно. Александр Князев не исключил и стихийного развития событий. По его словам, «сносить власть силовыми средствами киргизской элите не привыкать».