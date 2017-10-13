Артель старателей «Одина» завершает добычу золота в джамоате Шугнов Ховалингского района Хатлона. Золотоносные породы на отведенной этому предприятию территории заканчиваются, и руководство компании надеется на получение лицензии для разработки новых месторождений или площадей.

Корреспондент «АП» посетил артель, чтобы своим глазами увидеть золотое месторождение.

Артель «Одина» является одним из немногих предприятий по добыче драгоценных металлов в Таджикистане, которое функционирует исключительно на инвестициях таджикского бизнеса.

Компания в 2005 году получила лицензию на разработку месторождения в Шугнове, общая площадь которого составляет 134 гектара. К фактической разработке месторождения компания приступила в 2007 году.

«Согласно полученной лицензии мы имеем право работать здесь до 2019 года. Однако в связи с увеличением за последний год объема добычи в 2,5 раза запасы месторождения заканчиваются намного раньше», - говорит глава артели «Одина» Каландар Одинаев.

Asia-Plus Глава артели «Одина» Каландар Одинаев

Компания планирует получить разрешение на разработку новых месторождений или перспективных площадей.

«Мы создали очень хорошую техническую базу, у нас опытный коллектив. Собрать воедино таких специалистов, которыми мы располагаем, очень сложно. Поэтому мы постараемся получить новые участки», - отметил руководитель предприятия.

По его словам, работа в этом направлении уже начата. «Мы уже обратились к соответствующим структурам, надеемся получить положительный ответ», - подчеркнул Одинаев.

Общая численность работников предприятия на данный момент составляет более 100 человек. «Мы начинали с ручной работы. Постепенно увеличили количество работников, обучая их предварительно на территории республики и за ее пределами, - говорит глава компании. - Теперь у нас для промывки золотоносных пород есть два мощных промприбора (механизированный аппарат по обработке предположительно золотосодержащего грунта).

Сколько добыто, не скажем…

Разглашение объемов добываемых драгоценных металлов в Таджикистане запрещено законодательством. Поэтому представить какие-либо цифры относительно производимого металла в компании не могли. Было озвучено только, что за сезон (в летний период года, так как зимой эти горные территории покрываются толстым слоем снега) предприятием обрабатывается в среднем до 400 тысяч кубических метров пород, каждый из которых содержит примерно 350 миллиграммов золота.

Золото Шугнова в Таджикистане считается одним из самых высококачественных. Здесь с древнейших времен добывался металл наивысшей пробы (чистоты). По словам руководства артели «Одина», при Советском Союзе золото отсюда шло в Россию, сейчас весь объем добытого покупается государством (Минфином).

Разработкой золотоносных пород на территории Шугнова на данный момент занимаются также государственные предприятия.

…но золота много

По итогам прошлого года в Таджикистане было произведено рекордных 5 тонн золота и 3,2 тонны серебра. Выпуск золота по сравнению с 2015 годом увеличился на 500 кг, а серебра – на 200 кг.

Согласно данным Минпрома, за восемь месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года производства золота выросло на 21%. Если такой темп будет сохраняться до конца года, объем добытого металла №1 в 2017 году составит более 6 тонн.

Ожидается, что за счет сдачи в эксплуатацию новых мощностей к 2022 году годовой объем производства золота по сравнению с показателем 2012 года увеличится в семь раз (по итогам 2012 года в стране было добыто чуть более 2,4 тонны золота).

Asia-Plus Очистка породы от глины

В Минпроме считают, что в республике существуют благоприятные инвестиционные условия для увеличения добычи золота за счет реализации крупных проектов по месторождениям Тарор, Чоре, Пакрут и другие.

В министерстве подчеркивают, что в недрах республики находятся большие запасы золота. «Золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного золота», - отмечают в ведомстве.

Главные золотоносные месторождения с балансовыми запасами расположены в центральной части республики.

Лицензии на добычу драгоценных металлов в Таджикистане в основном получают китайские компании, которые обычно открывают совместные с таджикским бизнесом предприятия.

Добычей драгоценных металлов в Таджикистане занимаются более 10 компаний, из которых самыми крупными являются СП «Зарафшон, СП «Апрелевка», государственное казённое предприятие «Тиллои точик», артель «Одина», компания «Пакрут».

Золото можно будет добывать индивидуально?

Тем временем власти страны планируют в ближайшее время узаконить также индивидуальную добычу золота населением. С таким предложением обратился к правительству республики Минфин страны.

«Министерством подготовлен документ о вольноприносительской добыче золота, который рассматривается правительством», - сообщили «АП» в Главном управлении геологии при правительстве.

Если данное предложение будет узаконено, граждане страны смогут свободно добывать золото на территориях, которые не входят в ведение какой-либо компании, получив, естественно, соответствующий разрешительный документ.

Для ведения работ по добыче драгоценных металлов в Таджикистане нужно будет лишь получить разрешение Минфина.

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