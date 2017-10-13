Подозреваемый 17-летний житель Душанбе, задержан сотрудниками милиции. Он является учеником 11-го класса, сообщает пресс-центр МВД РТ.

Подозреваемый 11 октября примерно в 19:00 часов около школы, где учился (ее номер не сообщается), поссорился с 17-летним подростком, которому нанес удар колото-режущим предметом в область грудной клетки. Пострадавший сейчас находится в больнице.

«По данному факту ведётся следствие», - подчеркивается в сообщении правоохранительного ведомства.

Других подробностей МВД не сообщает.

Драки в Душанбе с участием несовершеннолетних происходят нередко.

Так в январе 2017 в результате драки, которая произошла между подростками у интернет-кафе в 104 микрорайоне, были убиты два молодых человека – 19-летний Иброхим Ходжаев и 18-летний Сомон Шарипов. По факту драки были сразу задержаны более 20 человек.

14 августа суд вынес решение по факту драки и убийства двух подростков. На скамье подсудимых были 15 молодых людей. Только двое из них были совершеннолетними.

К 19 годам колонии был приговорен Фируз Додарбеков. Он был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана - ст.110 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 237 (хулиганство). К 3,5 годам тюрьмы также приговорен Фаридун Наджмиддинов по статье «хулиганство». Оба осужденные были старше 18 лет, сообщил председательствующий на процессе судья Диловар Сафарзода.

Два молодых человека, которые признаны виновными в убийстве, были приговорены к 10 и 12 годам тюрьмы.

Пять участников драки приговорены к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии для несовершеннолетних.

Остальные шесть участников драки оштрафованы на пять тысяч сомони каждый.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus