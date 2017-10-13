В Санкт-Петербурге также состоятся заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ и пленарное заседание Совета парламентской ассамблеи ОДКБ.

Парламентская делегация Таджикистана, возглавляемая председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ (верхняя палата) Махмадсаидом Убайдуллоевым, вылетела в четверг вечером с четырехдневным визитом в Санкт-Петербург. Таджикская делегация примет участие в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза и связанных с ней мероприятиями, сообщили «АП» в пресс-службе Маджлиси милли.

По данным Совета федерации РФ, участие в ассамблее Межпарламентского союза, которая стартует завтра, 14 октября, подтвердили парламентарии из 154 государств. К настоящему времени зарегистрировано почти 2,5 тысячи участников. Около 100 национальных делегаций, в частности Таджикистана, возглавляют председатели парламентов.

Межпарламентский союз является старейшая международная парламентская структура, в состав которой входят 172 государства. Основанный в 1889 парламентский союз стала первой международной организацией, служащей для политического обсуждения.