Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел в четверг, 12 октября телефонный разговор с эмиром Катара Шейхом Тамим ибн Хамад Аль Тани, сообщает пресс-служба главы государства.

В начале беседы эмир Катара выразил соболезнования лидеру Таджикистана и его близким, в связи с кончиной его брата Нуриддина Рахмона.

Затем собеседники обсудили важнейшие аспекты, связанные с развитием двухсторонних и многосторонних отношений между Таджикистаном и Катаром, отмечается в сообщении.

Напомним, 9 октября президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился во Дворце нации с прибывшим в Душанбе братом эмира Катара Шейхом Халифом бин Хамадом Аль Тани.

На встрече был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества Таджикистана и Катара в таких областях, как образование, здравоохранение, промышленность, гидроэнергетика, культура, воздушное сообщение, банковское дело, туризм и другие приоритетные для обеих сторон сферы сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи брат Эмира Катара подчеркнул, что его визит в Таджикистан состоялся по поручению его брата Эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, «с тем, чтобы выразить Эмомали Рахмону слова соболезнования со стороны руководства государства и народа Катара в связи с безвременной кончиной его брата Нуриддина Рахмона», сообщала пресс-служба президента РТ.

Брат лидера Таджикистана скончался 7 октября в Душанбе от сердечной недостаточности в возрасте 67 лет. Нуриддин Рахмон был похоронен 8 октября на кладбище Хазрати Мавлоно Тоджиддин, здесь ранее нашли свое успокоение и другие близкие родственники президента.

Никакого прощального митинга не было, похороны, как рассказали источники "АП", прошли скромно.