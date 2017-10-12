АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- Международная осенняя ярмарка ремесел. Исмаилитский центр в Душанбе. Открытие в 9:00.

- Фестиваль европейского кино. Кинотеатр «Кайхон». 18:40 (Фехтовальщик), 20:40 (Деревенька моя центральная), 22:40 (Чудо в деревне Вискан)

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ОКТЯБРЯ

День работников юстиции и суда.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 13 ОКТЯБРЯ

1910-1974 года – родился актер театра, Народный артист Таджикистана Мирбобо Зиёев

1923 года – родилась актриса театра, Народная артистка Таджикистана Хайри Назарова

1947 года – родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Парда Косим

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 2-7 тепла, днем 20-25 тепла, по востоку ГБАО ночью 5-10 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 20-22 тепла.

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