Правительство Таджикистана предлагает поэтапное повышение ставок акцизного налога на табачную продукцию. Акциз на сигареты с 1 января будущего года предлагается повысить в 3 раза.

Проект постановления о повышении ставок акцизного налога на табачную продукцию уже подготовлен правительством. С учетом данной правительственной инициативы разработан проект закона «Об ограничении использования табачной продукции» в новой редакции, который на данный момент рассматривается нижней палатой парламента.

Для обсуждения законопроекта с бизнесом в Торгово-промышленной палате создана специальная платформа: накануне, 11 октября, проект был обсужден в ходе круглого стола представителями частного сектора и госорганов.

Представителями госорганов было отмечено, что в Таджикистане до сих пор сохраняются самые низкие ставки акцизного налога на табачную продукцию.

Например, на сигареты с фильтром - 1 евро за 1000 штук, тогда как, к примеру, в Кыргызстане эта ставка составляет 7 евро за 1000 штук.

В связи с этим со стороны правительства было принято решение привести ставки акцизного налога на табачную продукцию к ставкам, применяемым в соседних странах.

В предоставленном «АП» проекте постановления правительства говорится, что «инициатива по повышению ставок акцизов на табачные изделия является своевременной и необходимой мерой по повышению доходов государственного бюджета, созданию равных конкурентных условий на табачном рынке, а также одной из эффективных мер по снижению потребления табака в стране».

Курильщики перейдут на насвай?

В целом, ставок акцизов планируется повысить в 7 раз. Однако, авторы проекта полагают, что резкое увеличение ставок может повлечь за собой следующие негативные последствия:

Во-первых, согласно международному опыту резкое повышение акцизов на табачные изделия приводит к сокращению легального рынка потребления табачных изделий и, как следствие, к значительному росту контрабанды табачных изделий.

Во-вторых, резкий рост акцизов на табачные изделия неизбежно приведет к значительному росту стоимости самих табачных изделий.

В-третьих, рост контрабанды приведет к снижению роста легального рынка потребления табачных изделий, что, в свою очередь, повлечет снижение поступлений в бюджет по другим видам налогов, в том числе налога на прибыль и НДС.

Кроме того, в проекте постановления говорится, что резкое увеличение стоимости сигарет с фильтром может повысить интерес потребителей к сигаретам без фильтра, либо насваю, цена на которые значительно ниже.

В случае существенной разницы в ставках акциза, авторы проекта постановления ожидают с нового года «всплеска продаж сигарет без фильтра, а также насвая».

Учитывая это, проектом предлагается уравнять ставки акцизов на сигареты с фильтром и сигареты без фильтра.

«Таким образом, - говорится в проекте постановления правительства, - предлагаем установить поэтапное повышение ставок акцизов на табачные изделия, а именно:

- сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей: кроме: с 1 января 2018 года - 2,4 евро за 1 000 штук; с 1 января 2019 года - 4,0 евро за 1 000 штук; с 1 января 2020 года - 5,6 евро за 1 000 штук

- сигареты, содержащие табак: (с фильтром и без фильтра): с 1 января 2018 года - 3,0евро за 1 000 штук; с 1 января 2019 года - 5,0 евро за 1 000 штук; с 1 января 2020 года - 7,0евро за 1 000 штук

- прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак «гомогенизированный» или «восстановленный»; табачные экстракты и эссенции: с 1 января 2018 года - 60%, с 1 января 2019 года - 100%, с 1 января 2020 года - 140%».

Напомним, действующий закон РТ «Об ограничении использования табачной продукции» выступил в силу 1 января 2011 года.