The 73rd session of the CIS Council of Defense Ministers took place in Dushanbe on October 12. The meeting participants included Defense Ministers from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan as well as the Chief of the General Staff of Kyrgyzstan and Turkmen Defense Attaché.

