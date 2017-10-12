В рамках поддержки образовательной сферы, компания Tcell проводит семинары для студентов крупных вузов Таджикистана. Заррина Газарян, менеджер отдела управления стратегическими проектами Tcell, проводит интерактивные семинары для студентов о том, как устроиться на работу мечты.

Амбициозные планы о будущей блестящей карьере в студенчестве, часто сочетаются с отсутствием опыта и практики. Бывает, что выпускник университета находит вакансию, идеальную для него – интересующую и вдохновляющую, но подает «слабое» резюме, составленное на скорую руку, либо допускает массу поведенческих или логических ошибок на интервью.

Лекции «Интервью для приема на работу» прошли уже в 2 вузах страны – в Таджикском Технологическом Университете в г.Душанбе и в Кулябском Государственном университете в г.Куляб, в сотрудничестве с Центрами карьерного роста данных университетов. Эти Центры выполняют роль сообщества, куда студенты могут обращаться за практическими советами по нахождению и подаче заявок на работу.

«Первое требование во всех объявлениях о вакансиях – опыт работы. Это самая больная тема для студентов, так как на первых порах опыта работы либо нет вообще, либо он есть, но в виде случайных, непонятный, редких заработков. Среди молодежи много талантливых людей, но иногда им не хватает смелости подать заявку в большие организации, они переживают, что недостаточно квалифицированы, из-за отсутствия опыта работы. Мы подготовили для студентов небольшой семинар, где разобрали как должно выглядеть резюме, какие требования нужно учесть при формировании того или иного блока. На семинаре студенты получили рекомендации, что можно указывать вместо опыта работы, разобрали роль волонтерства, роль прохождения онлайн курсов, или наличия определенных навыков и умений, прохождение производственной практики – все это идет в счет», - говорит менеджер отдела управления стратегическими проектами Tcell, Заррина Газарян.

Во второй части семинара студенты учились мастерству прохождения собеседования или интервью на работу – узнавали, как подготовиться, как вести себя, и как выйти с интервью с ответом «да» от работодателя.

Среди участников семинаров также был объявлен конкурс. Студенты получили задание пройти полную цепочку устройства на работу – найти объявление, отправить резюме и пройти интервью. О всех сложностях, с которыми они столкнутся при выполнении задания необходимо написать отчет – участники с лучшими отчетами, независимо от успешности или не успешности их «задания», могут быть приглашены пройти производственную практику в структурных подразделениях Tcell. Студенты с большой радостью и энтузиазмом приняли «испытание» и откликнулись на возможность пройти практику в крупнейшей телекоммуникационной компании Таджикистана.

Студенты, прошедшие семинары от Tcell, получили практические знания и наработки, с помощью которых им будет проще в будущем найти работу.

Tcell, как социально ответственная компания, часто принимает участие в образовательных мероприятиях и проводит собственные. Tcell ежегодно принимает практикантов, стажеров и волонтеров среди молодежи при наличие у них плановой программы производственной практики и возможностей самой компании, для получения опыта работы.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.