An exercise for the Collective Security Treaty Organization (CSTO) Rapid Reaction Force is planned to be conducted in Tajikistan next month, Russian Defense Minister Sergei Shoigu said today in Dushanbe at a meeting with Tajik Defense Minister Sherali Mirzo, according to Russia’s Interfax news agency.

