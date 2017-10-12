Системные экономические проблемы Таджикистана являются одной из причин сокращения государственных ресурсов. Об этом говорится в опубликованном Международной кризисной группой (ICG) докладе под называнием «Возрастающие риски неумелого управления в Таджикистане» (The rising risks of misrule in Tajikistan).

Авторы публикации отмечают, что многие секторы экономики Таджикистана страдают. К наиболее чувствительным проблемам причисляется низкое доверие к таджикской валюте, сокращение денежных переводов, обрушение рынка недвижимости и большой объем «плохих» банковских кредитов (пассивы, - прим. ред.).

Также в докладе упоминаются выпущенные в этом году правительством Таджикистана «высокодоходные облигации» (евробонды) для привлечения финансовых ресурсов. Это, по мнению авторов доклада, позволило избежать переговоров с международными финансовыми институтами и другими донорами, которые взамен кредитов требуют проведение реформ.

Составители доклада отмечают, что правительство свои проблемы главным образом связывают с экономическим кризисом в России. «Однако, - считают аналитики ICG, - значительную роль в этом сыграло плохое управление финансами и хищническая экономическая политика, проводимая в течение последнего десятилетия».

Со ссылкой на дипломатов подчеркивается, что отсутствие подотчетности остается основным препятствием для международной финансовой поддержки. «В 2016 году правительство Таджикистана отказалось от предложения Всемирного банка в размере до 200 млн. долларов США в виде грантов и кредитов из-за условий, связанных с реформой банковского сектора.

Кроме того, Европейский союз и Международный валютный фонд (МВФ) не предоставили финансовую поддержку таджикскому бюджету в 2016 году. Успешный выход Таджикистана на рынок облигаций, возможно, ослабил рычаги влияния доноров, стремящихся навязать политическую обусловленность на помощь и кредиты», - говорится в докладе.

В нем отмечается, что основная тяжесть всех этих экономических трудностей лежит на плечах простых людей.

«Треть населения Таджикистана недоедает, а недоедание является основной причиной примерно одной трети случаев смерти детей, что выше, чем в любой из бывших советских республик», - подчеркивают аналитики ICG.

В докладе говорится, что экономический кризис также повлиял на налаженную в стране сеть коррупции.

«Граждане и частные предприятия все чаще не могут платить взятки сотрудникам правоохранительных органов и правительственным чиновникам. Эти чиновники, в свою очередь, становятся все более агрессивными, поскольку они пытаются выплатить долги, связанные с полученной ими работой», - поясняет авторы публикации.

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