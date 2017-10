Ural Federal University named after B.N. Yeltsin has donated 600 fiction books, including collected works by prominent Russian writers Lev Tolstoy, Vladimir Korolenko, Nikolai Leskov and others, to Tajikistan.

