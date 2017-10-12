Стоимость патента для трудовых мигрантов в Петербурге увеличат с 3 тыс. рублей до 3,5 тыс. рублей в месяц в следующем году. Об этом заявил председатель комитета финансов Смольного Алексей Корабельников. Таким образом, за патент придется заплатить порядка 42 тыс. рублей в год, пишет «Деловой Петербург».

Предполагается, что увеличение патента позволит привлечь в городской бюджет около 8 млрд рублей ежегодно в виде фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физлиц.

По данным правоохранительных органов, в 2016 году в Петербурге было выдано 211,5 тыс. патентов на работу физических и юридических лиц. При этом за январь-август этого года – около 152,3 тыс. патентов. В прошлом году доходы бюджета Петербурга от продажи таких патентов составил 6 млрд рублей. Между тем, по данным Петростата, общее число мигрантов в городе за первые полгода 2017 года, в том числе приезжих из регионов РФ, составило 114 тыс. человек, сообщает агентство АБН.

В начале октября сообщалось, что МВД РФ планирует отменить регистрационный учет иностранных граждан у юридических лиц. Согласно проекту поправок, теперь иностранцам нужно будет регистрироваться по месту пребывания.

Напомним, сейчас граждане Таджикистана в течение 15 дней со дня прибытия в Россию обязаны встать на учет.

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