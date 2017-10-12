Региональным управлением Таможенной службы Таджикистана по Согдийской области пресечена контрабанда конфет производства Узбекистана, сообщается на сайте Таможенной службы РТ.

На территории Дж.Расуловского района таможенники остановили автомашину марки «ДАМАС» под управлением гражданина Й.С. В ходе таможенного досмотра в салоне автомобиля сотрудники таможни обнаружили 150 килограмм конфет DOLLY производства Узбекистана без соответствующих документов, сообщает таможня.

Было установлено, что данный груз принадлежит гражданину С.К., 1976 года рождения, жителю района Спитамен Согдийской области. Он закупил партию конфет на приграничной с Узбекистаном территории у гражданина соседней республики, и ввез груз на территорию Таджикистана без таможенного оформления.

Нарушитель привлечен к административной ответственности, отмечается в сообщении таможенной службы, сообщает ведомство.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus