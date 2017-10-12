Таджикские производители поставят консервированную продукцию в Узбекистан. Также в соседнюю республику планируется увеличить экспорт цемента и других таджикских товаров. Таков результат первого таджикско-узбекского бизнес форума, прошедшего в Ташкенте 11 октября.

По его итогам Торгово-промышленными палатами Таджикистана и Узбекистана подписано Соглашение о создании Делового совета «Таджикистан - Узбекистан». Подпись под документом поставили подписано главы палат двух стран Шариф Саид и Адхам Икромов, сообщили «АП» в пресс-службе ТПП РТ.

Также подписано соглашение о намерениях на заключение договора о поставках сельхозпродукции между узбекской компанией «Кварц» и таджикским «Заводом по производству консервов имени Хасанова» (консервированная продукция из овощей и фруктов): он расположен в городе Исфара Согдийской области.

Кроме того, подписан контракт о продаже строительных материалов между таджикским производителем цемента ООО «Гаюр» и узбекской компанией NOVA.

Компании «Элегант» и «Навинтеркомлюкс» (Узбекистан) подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития базальтовой технологии и оборудования и дальнейшему использованию базальтовых субстрат в тепличных хозяйствах и других областях народного хозяйства.

Также подписан контракт между ООО «КЕДР» (Таджикистан, Согдийская область, г. Худжанд) и АО UZRADE (Узбекистан).

В целом, по итогам форума подписано свыше 20 контрактов и 6 меморандумов о сотрудничестве между предприятиями Таджикистана и Узбекистана.

На какую сумму ТПП Таджикистана пока не сообщает. Хотя некоторые узбекские СМИ пишут о том, что по итогам первого дня таджикской выставки в Ташкенте было подписано контрактов на сумму 20 миллионов долларов.

В ТПП отметили, что в ходе мероприятия состоялись презентации инвестиционных возможностей Таджикистана. Бизнес – делегации двух стран провели целый ряд встреч и переговоров. Узбекским предпринимателям, министерствам и ведомствам были переданы информационные материалы, в том числе «Бизнес – путеводитель 2017 Республики Таджикистан». Обсуждались вопросы информационного делового сотрудничества в сфере продвижения продукции компаний на рынки двух стран, проведены консультации ТПП РТ по развитию бизнеса и инвестициям в РТ.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus