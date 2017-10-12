Транспортный самолет министерства обороны РФ доставил в Душанбе книги русской и зарубежной классики на русском языке. Все книги представительство «Россотрудничества» в Таджикистане распределит по регионам республики.

Литературу – а это собрания сочинений выдающихся российских писателей Льва Толстого, Владимира Короленко, Николая Лескова и других, республике в дар передал Уральский федеральный университет.

Доставку книг адресатам обеспечили некоммерческая организация «Экспертный клуб «Урал-Евразия» и военнослужащие Центрального военного округа министерства обороны РФ.

Российская Федерация регулярно помогает русскоязычным школам Таджикистана книгами по русскому языку и литературе. Так, в конце августа транспортной авиацией Минобороны РФ в Таджикистан было отправлено 60 тысяч учебников (весом 20 тонн), которые накануне нового учебного года были распределены школам с русским языком обучения в регионы республики.

Ранее, в феврале 2017 года, также при содействии авиации Минобороны РФ в Таджикистан было доставлено 7,7 тысяч книг.

В Таджикистане в настоящее время действует около 30 русскоязычных школ, в которых обучается 17 тысяч детей. При этом, в республике ощущается нехватка школ с русским языком обучения, так как в последние годы на них возрос запрос коренного населения.

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