Общий объем вложенных в экономику Таджикистана странами СНГ прямых инвестиций на конец прошлого года достиг 950 миллионов долларов. Около 90% из этих средств приходится на российских инвесторов.

Объем накопленных в экономике Таджикистана прямых инвестиций стран СНГ к концу 2016 года составил 950 миллионов долларов. Об этом говорится в опубликованном на днях Евразийским банком развития докладе «Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 2017».

Отмечается, порядка 930 миллионов в этом объеме приходится на Россию, еще 10 миллионов – на Казахстан, а оставшаяся сумма – на других стран СНГ, которые не указываются.

В докладе подчеркивается, что объем взаимных инвестиций на пространстве за последний год вырос на 8 процентов, что обуславливается восстановлением российской экономики. Отмечается, что Азербайджан все активнее инвестирует по всему региону, значение Узбекистана как получателя инвестиций растет, а Украины – падает.

По данным Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ, общий размер накопленных Таджикистаном прямых иностранных инвестиций к концу прошлого года составил почти 3,1 миллиардов долларов.

В прошлом году по объему вложенных в экономику Таджикистана прямых инвестиций Китай обогнал и обошел Россию.

Размер китайских вложений до октября прошлого года достиг 1 млрд 16 млн долларов. Это составляет около 32% от общего объема накопленных Таджикистаном прямых иностранных инвестиций

Объем же накопленных российских прямых инвестиций, согласно данным Госкоминвеста, на конец третьего квартала 2016 года составил 986 млн долларов, что составляет чуть более 30% от общего размера прямых вложений иностранными инвесторами в экономику республики.

К концу 2015 года объем накопленных прямых инвестиций России в таджикскую экономику составлял свыше более 950 млн долларов, а китайских вложений - 762 млн долларов.

В Госкомитете планировали в течение 2017 года привлечь прямые иностранные инвестиции в объеме 200 млн долларов.

При этом только за первые три месяца нынешнего года в РТ поступили прямые иностранные инвестиции в размере более 130 млн долларов, свыше 76 млн (свыше 60%) из которых приходятся на Китай.

От российских инвесторов за этот период поступило только около 21 млн долларов.

Причины сокращения российских инвестиций в таджикскую экономику посол РФ в РТ Игорь Лякин-Фролов в конце прошлого года объяснил следующим образом: высокие налоговые ставки, особенно в телекоммуникационной сфере.

По словам дипломата, налоги в Таджикистане иногда выше, чем сама выручка.

«Мы понимаем, что желание в стране есть, но необходимо создавать соответствующие условия, это аксиома», - заключил Лякин-Фролов.

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