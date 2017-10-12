Национальная сборная Таджикистана по футзалу сегодня, 12 октября, вылетела в Иран для участия в отборочном турнире чемпионата Азии-2018.
В отборочном турнире чемпионата Азии-2018 по футзалу, который пройдет в иранском городе Тебриз, сборная Таджикистана сыграет с командой Афганистана (16 октября) и неоднократным чемпионом Азии - сборной Ирана (17 октября).
В финальную часть континентального первенства, которая пройдет с 6 по 18 февраля 2018 года в Китайском Тайбэе, из нашей группы выйдут две команды.
Свой последний контрольный матч в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2018 сборная Таджикистана по футзалу под руководством главного тренера Хусейна Шодиева провела 11 сентября против сборной Объединенных Арабских Эмиратов.
Встреча прошла в спорткомплексе «Аль-Шааб» в Шардже и завершилась волевой победой таджикских футзалистов – 4:2. В составе нашей сборной дублем отличился Файзали Сардоров. Еще по одному мячу на свой счет записали Дилшод Саломов и Шавкат Халимов.
Планировалось, что футзальные сборные Объединенных Арабских Эмиратов и Таджикистана проведут повторный товарищеский матч в Шардже, однако из-за участия команды ОАЭ в Азиатских играх в закрытых помещениях в Ашхабаде, вторая игра была отменена.
Таджикские футзалисты в Азиатских играх не участвовали, ограничившись сбором в Душанбе.
Состав национальной сборной Таджикистана по футзалу:
Вратари: Фируз Бекмуродов («ДИСИ Инвест»), Муродулло Аликулов («Сино»);
Полевые игроки: Мансур Эргашев, Фируз Сангов, Сиёвуш Каюмов (все – «Соро компания»), Собирджон Гуляков, Шавкат Халимов, Умед Кузиев, Дилшод Саломов, Рахмонали Шарипов (все – «ДИСИ Инвест»), Умеджон Мирзорахимов, Некруз Алимахмадов, Файзали Сардоров (все – «Сипар»), Рустам Хамидов («Сан Сити», Кыргызстан).
Чемпионат Азии-2018 по футзалу. Отборочный турнир
Южная и Центральная зона. Группа «В»
1-й тур
15 октября (воскресенье)
20:30 – Афганистан – Иран
2-й тур
16 октября (понедельник)
20:30 – ТАДЖИКИСТАН – Афганистан
3-й тур
17 октября (вторник)
20:30 – Иран – ТАДЖИКИСТАН
Время начала матчей – душанбинское.
Авторизуйтесь, пожалуйста