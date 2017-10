More than 150 Tajik companies are participating in an exhibition of Tajik industrial goods that kicked off at the Uzexpocenter in the Uzbek capital, Tashkent, yesterday, according to Tajikistan’s Chamber Commerce and Industry (CCI).

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд