Британская подданная Салли Джонс по прозвищу Белая вдова, воевавшая в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, была ликвидирована в ходе атаки американского беспилотника в Ракке. Об этом в четверг сообщила газета Times.

"Предположение, что Салли Джонс и ее сын мертвы, по всей видимости, верно", - цитирует издание источник в британском правительстве. Отмечается, что вместе с Белой вдовой погиб ее 12-летний сын. По информации издания, военные США нанесли удар, когда Джонс пыталась бежать из Ракки, находящейся в осаде. Times отмечает, что за судьбой британской подданной все последние годы следила MI-6, внешняя разведка Соединенного Королевства, пишет Газета.ру.

Как уточняет газета The Sun, о ликвидации Белой вдовы Лондону сообщила американская сторона. Источник издания в британском правительстве назвал эту новость "отрадным избавлением".

Об истории Белой вдовы в июле этого года рассказала общеарабская газета Al Hayat. По ее сведениям, четыре года назад 45-летняя мать двоих детей, выступавшая в составе рэп-группы Krunch в графстве Кент, вышла замуж за мусульманина из Бирмингема. В Сирии Салли Джонс стала помощницей своего мужа Джунейда Хусейна, который, как оказалось, занимал пост главного вербовщика ИГ в странах Европы и был причастен к подготовке как минимум 12 терактов.

Джонс взяла с собой в Ракку младшего сына Джо Диксона, который сыграл роль подростка-палача в одной из видеозаписей, попавшей на исламистские сайты. Супруг Белой вдовы два года назад был уничтожен американским беспилотником. Получая пенсию за мужа-шахида, Салли, судя по всему, отрабатывала ее участием в рекламной кампании ИГ. Сначала она обещала отомстить за Джунейда и стать первой британкой-смертницей под именем Имм Хусейн. Позднее она объявила, что возглавила группу диверсантов, планировавших серию терактов на Западе.