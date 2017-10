Under decisions made at a meeting of the CIS Council of Heads in Sochi yesterday, the 2018 CIS summit will be held in Dushanbe in September and the powers of the CIS Executive Secretary Sergey Lebedev are prolonged by two years.

