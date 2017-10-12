Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Душанбе на заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ.

Оно откроется 12 октября в таджикской столице. Участники заседания обменяются оценками обстановки на южных границах Содружества и ее влиянии на безопасность в Центрально-Азиатском регионе, сообщили "АП" в Минобороны РТ.

По данным источника,военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана рассмотрят более 20 вопросов сотрудничества в сфере обороны. Также планируется принять решение по вопросам развития объединенной системы ПВО, информационного обеспечения, создания международной ассоциации Армейских игр, организации взаимодействия в области инженерного обеспечения и между топографическими службами вооруженных сил государств-участников СНГ.

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