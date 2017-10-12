В Государственном академическом большом театре имени Алишера Навои в Ташкенте 11 октября состоялось торжественное открытие Дней культуры Таджикистана в Узбекистане. Показать таджикскую культуру узбекистанцам приехали 44 таджикских артиста и музыканта.

Народные артисты Таджикистана Давлатманд Холов, Афзалшо Шодиев, Саидкул Билолов, а также Мухаммадрофи Кароматулло, Дильноза Каримова, Шарофат Усмонова и танцевальный ансамбль «Зебо» покорили ташкентскую публику.

"Зал буквально чуть в пляс не пустился, когда на сцену выплыли девушки из ансамбля "Зебо" под песню "Эй, санам", - поделилась с "АП" одна из жительниц Ташкента, присутствовавшая на концерте.

Сегодня в Ташкенте в рамках таджикских дней кульутры состоится фотовыставка "Современный Таджикистан", выставка произведений мастеров кисти и изделий национального ремесленничества.

В рамках Дней культуры Таджикистана во Дворце кино имени Алишера Навои в Ташкенте также проходит показ художественных фильмов таджикских кинематографистов. В Национальной библиотеке Узбекистана состоятся презентации книг, встречи и другие мероприятия.

Вчера в "Узэкспоцентре" открылась выставка товаров из Таджикистана, на которой представлены свыше 150 таджикских производителей.

Дни таджикской культуры в Узбекистане продлятся до 14 октября. В этот раз таджикские творческие коллективы выступят только на сценах Ташкента. Выступление таджикских артистов в других регионах Узбекистана не запланировано.

В последний раз Дни таджикской культуры в Узбекистане проходили 20 лет назад, в 1997 году. В мае этого года впервые за годы независимости в Таджикистане прошли Дни культуры Узбекистана.

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