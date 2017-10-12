В Национальной консерватории Таджикистана 11 октября состоялся «Вечер фалака», посвященный Дню Фалака, ежегодно отмечаемому в стране 10 октября вот уже 10-й год подряд. Студенты факультета таджикской классической музыки исполнили фалак в трех вариациях – исполнение газелей и од, а также инструментального фалака.

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Летом этого года группа преподавателей Консерватории совершила этнографическую экспедицию в Куляб и Бадахшан, в результате которой были выявлены порядка 60 народных исполнителей фалака и записано более 100 исполнений. Все эти записи переданы для хранения в библиотеку консерватории.

Указ о праздновании 10 октября, как Дня фалака, подписан президентом РТ Эмомали Рахмоном 8 августа 2007 года с целью сохранения культурно-художественного наследия, развития и совершенствования искусства исполнения фалак.