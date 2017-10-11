Двухдневный семинар на тему «Роль религиозных лидеров в чрезвычайных ситуациях» проводится в городе Хорог, ГБАО. Мероприятие, организованное Международным Комитетом Красного Креста и Комитетом по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов при правительстве РТ, направлено на обсуждение роли религиозных лидеров и лидеров общин в чрезвычайных ситуациях.

Среди участников семинара - представители Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан (КЧС).

«Данный семинар является прекрасной возможностью для религиозных лидеров понять работу спасателей в чрезвычайных ситуациях», говорит полковник Забиров Зариф из КЧС.

Семинар послужит платформой для религиозных лидеров из Согдийской и Хатлонской областей, Раштской долины, Душанбе и ГБАО для обмена собственным опытом мобилизации пострадавшего населения во время чрезвычайных ситуаций.

«Мы предполагаем, что религиозные лидеры и лидеры общин должны играть более существенную роль в объединении общества и мобилизации его в решении гуманитарных последствий во время чрезвычайных ситуаций», - отметила Клаудия Аззолини, глава Миссии МККК в Таджикистане.

За последние два года, МККК и Комитет по делам религии организовали подобные семинары в городах Куляб Хатлонской области и городе Исфара Согдийской области.