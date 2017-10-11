В Сочи открылся саммит глав госсударств СНГ, в котором принимает участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и еще 9 лидеров стран Содружества.
"Страны СНГ имеют все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов", - заявил сегодня, 11 октября президент России Владимир Путин, выступая на открытии саммита стран СНГ в Сочи, сообщается на сайте Кремля.
В повестке саммита - сразу несколько важных тем, в том числе, расширение взаимодействия в экономике, безопасности, военной сфере, а также культуре. По итогам планируется подписать почти два десятка документов.
В ходе саммита предстоит утвердить ряд важных решений в гуманитарной области. "Убеждены, их реализация будет способствовать упрочнению добрососедских связей между нашими странами и народами, содействовать расширению обменов в области культуры, образования, науки, туризма. Об этом сегодня будем говорить", - заявил Путин.
Во вторник в Сочи состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном, который прибыл в Сочи 10 октября.
В начале встречи Владимир Путин выразил президенту Таджикистана соболезнования в связи со смертью его брата Нуриддина Рахмона.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль высоко ценит тот факт, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон смог приехать в Россию в тяжелые для него дни.
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