В Сочи открылся саммит глав госсударств СНГ, в котором принимает участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и еще 9 лидеров стран Содружества.

"Страны СНГ имеют все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов", - заявил сегодня, 11 октября президент России Владимир Путин, выступая на открытии саммита стран СНГ в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

В повестке саммита - сразу несколько важных тем, в том числе, расширение взаимодействия в экономике, безопасности, военной сфере, а также культуре. По итогам планируется подписать почти два десятка документов.

В ходе саммита предстоит утвердить ряд важных решений в гуманитарной области. "Убеждены, их реализация будет способствовать упрочнению добрососедских связей между нашими странами и народами, содействовать расширению обменов в области культуры, образования, науки, туризма. Об этом сегодня будем говорить", - заявил Путин.

Во вторник в Сочи состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном, который прибыл в Сочи 10 октября.

В начале встречи Владимир Путин выразил президенту Таджикистана соболезнования в связи со смертью его брата Нуриддина Рахмона.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль высоко ценит тот факт, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон смог приехать в Россию в тяжелые для него дни.