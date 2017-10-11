АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
- В Душанбе состоится очередное заседание Совета министров обороны государств СНГ.
- Центр исламоведения при президенте РТ и французский институт исследований Центральной Азии проводит в Душанбе (ЦСИ) круглый стол на тему «Противодействие религиозному экстремизму и проблемы дерадикализации: обмен опытом между Таджикистаном и Францией».
- В Душанбе в зале Союза писателей Таджикистана в 17:00 пройдет вечер памяти известного таджикского поэта Искандари Хатлони, трагически погибшего в 2000 году в Москве. Вход бесплатный.
- В Душанбе начинается Фестиваль «Неделя Европы».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 ОКТЯБРЯ
1933 - В Душанбе открылся Ботанический сад.
2010 - Новым главой Совета улемов Таджикистана стал Саимукаррам Абдукодирзода - экс-глава управления по религиозным экспертизам Комитета по делам религии при правительстве РТ.
2011 - Парламент внес поправки в Закон «О борьбе с коррупцией», согласно которым в стране стало запрещено руководителям государственных ведомств принимать на работу своих зятьев и невесток.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 ОКТЯБРЯ
1873-1958 года – родился историк, академик АН Таджикистана Александр Семёнов.
1902-1973 года – родился русскоязычный писатель Таджикистана, автор книги «Ниссо» Павел Лукницкий.
1912-1975 года – родился композитор Михаил Муравен.
1922 года – родился доктор исторических наук Хамид Гадоев.
1944 года – родился доктор медицинских наук Гиёсиддин Мироджев.
1953-2007 года – родился композитор Талабхуча Сатторов.
1954 -2000 года – родился писатель Искандари Хатлони.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью -1+4, днем 15-20 тепла.
По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью 1-6 тепла, днем 20-25 тепла, по востоку ГБАО ночью 4-9 мороза, днем 8-13 тепла.
По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 19-24 тепла.
По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 27-29 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 27-29 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 20-22 тепла.
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