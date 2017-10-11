АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе состоится очередное заседание Совета министров обороны государств СНГ.

- Центр исламоведения при президенте РТ и французский институт исследований Центральной Азии проводит в Душанбе (ЦСИ) круглый стол на тему «Противодействие религиозному экстремизму и проблемы дерадикализации: обмен опытом между Таджикистаном и Францией».

- В Душанбе в зале Союза писателей Таджикистана в 17:00 пройдет вечер памяти известного таджикского поэта Искандари Хатлони, трагически погибшего в 2000 году в Москве. Вход бесплатный.

- В Душанбе начинается Фестиваль «Неделя Европы».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 ОКТЯБРЯ

1933 - В Душанбе открылся Ботанический сад.

2010 - Новым главой Совета улемов Таджикистана стал Саимукаррам Абдукодирзода - экс-глава управления по религиозным экспертизам Комитета по делам религии при правительстве РТ.

2011 - Парламент внес поправки в Закон «О борьбе с коррупцией», согласно которым в стране стало запрещено руководителям государственных ведомств принимать на работу своих зятьев и невесток.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 ОКТЯБРЯ

1873-1958 года – родился историк, академик АН Таджикистана Александр Семёнов.

1902-1973 года – родился русскоязычный писатель Таджикистана, автор книги «Ниссо» Павел Лукницкий.

1912-1975 года – родился композитор Михаил Муравен.

1922 года – родился доктор исторических наук Хамид Гадоев.

1944 года – родился доктор медицинских наук Гиёсиддин Мироджев.

1953-2007 года – родился композитор Талабхуча Сатторов.

1954 -2000 года – родился писатель Искандари Хатлони.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью -1+4, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью 1-6 тепла, днем 20-25 тепла, по востоку ГБАО ночью 4-9 мороза, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 20-22 тепла.