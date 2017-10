Married fixed-period servicemen in Tajikistan now can take vacation once every six months. Members of Tajikistan’s lower house (Majlisi Namoyandagon) of parliament have endorsed amendments proposed to the country’s law on the status of servicemen.

