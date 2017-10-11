Представительство Европейского Союза объявляет о начале Фестиваля Неделя Европы в Таджикистане. Доброй ежегодной традицией стало для нашей столицы открывать свои двери для Фестиваля Европы с 2007 года, дух фестиваля за 10 лет побывал в разных городах Хатлонской и Согдийской областях, и в районах республиканского подчинения.

Организуемая по инициативе Представительства Европейского Союза в Таджикистане, Европейская Неделя стала неотъемлемой частью местной культурной жизни. Через богатую и разнообразную программу, она стремится повысить визуальное представление о ЕС, усилить присутствие Европейского Союза в Таджикистане, активизировать сотрудничество между Европейским Союзом и Центральной Азией и привлечь внимание населения к программам уже существующего сотрудничества. Фестиваль также дает возможность жителям Таджикистана почувствовать европейские ценности и культурное разнообразие ЕС.

В этом году Европейский Союз отмечает 60-летие подписания Римских договоров, которые заложили основы современного Европейского Союза. Ещё одной особенной датой этого года 26-летие совместного сотрудничества ЕС и Республики Таджикистан.

Ожидается визит высоких официальных лиц Европейского Союза из Брюсселя. Наряду с Душанбе, фестиваль в этом году впервые побудет в г. Хорог.

В рамках Фестиваля пройдут следующие мероприятия:

- Семинар по сотрудничеству, отмечающий 26 лет присутствия ЕС в Таджикистане;

- Игра "Игра модель ЕС" в Таджикском Национальном Университете

- Фильм-фестиваль в кинотеатре Кайхон

- Выставка ремесленников в Исмаилитском центре

- Фотовыставка - выставка трех европейских художников и их фотографий с красот Таджикистана: Олег Маштруко (Хорватия), Юри Боянин (Болгария), и Матик Зорман (Словения).

- Концерт европейской и национальной музыки на открытом воздухе

- Европиада – турнир в мини-футбол со стороны школьников, которые будут играть за команды Таджикистана, ЕС, Франции, Германии и Великобритании.

- Образовательная ярмарка, где молодые ученые, преподаватели и студенты смогут ознакомиться с возможностями стажировок и обучения в Европейских ВУЗах

- Фото-выставка таджикских фотографов Заура Дахте и Геннадия Ратушенко "Европа глазами таджикских фотографов". Там же выступят воспитанники музыкальной школы Шахиди г. Душанбе.

- Далее программу фестиваля принимает город Хорог: Ожидается встреча Посла Европейского Союза Хидайет Бишчевич со студентами г. Хорог, и концерт еврокультуры.

ВХОД НА ВСЕ СОБЫТИЯ СВОБОДНЫЙ!

Будем рады увидеть всех Вас на наших событиях!

Всем приятной Европейской Недели 2017!