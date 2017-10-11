Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала кредитное соглашение между республикой и Фондом ОПЕК по международному развитию (OFID) по проекту «Улучшение автомобильной дороги Душанбе – Курган-Тюбе». Фонд предоставит 12 миллионов долларов для улучшения этой дороги.

Министр транспорта РТ Худоёр Худоёрзода в среду, 11 октября, в ходе заседания нижней палаты отметил, что документ подписан сторонами в апреле этого года.

По его словам, соглашение подразумевает предоставление Фондом льготного кредита Таджикистану в размере 12 миллионов долларов.

Министр напомнил, что ранее парламентом было ратифицировано кредитное соглашение, согласно которому Азиатский банк развития выделяет для улучшения автодороги Душанбе – Курган-Тюбе 67,3 миллионов долларов.

Он отметил, что еще 17 миллионов долларов для осуществления этого проекта будут предоставлены правительством Таджикистана.

В целом, по словам министра, до настоящего момента для реконструкции автодороги Душанбе – Курган-Тюбе собрано 96,3 миллионов долларов.

Проект «Улучшение автодороги Душанбе – Курган-Тюбе» разделен на два этапа. В начальном этапе планируется реконструировать 33,2 километров дороги – от столицы до местечка Дари Киик (в нескольких километрах от административного центра Хуросонского района).

Подрядчиком первой фазы проекта выбрана китайская Корпорация по строительству дорог и мостов (China Road Bridge Corporation). Данная компания занималась ранее реконструкцией автодороги Душанбе – Турсунзаде – граница Узбекистана.

Согласно подписанному в сентябре этого года договору с китайской корпорацией, она будет реконструировать этот 33-километровый участок дороги за 47,4 миллионов долларов.

В целом, протяженность автодороги Душанбе – Курган-Тюбе, которого планируется реконструировать, составляет около 90 километров.

По словам главы Минтранса, в настоящее время ведутся переговоры с АБР, ОПЕК, Японским агентством по международному сотрудничеству (JIKA) по поводу финансирования второго этапа проекта.

Начальник главного управления государственного долга и привлечения государственных инвестиций Ахлиддин Нуриддинзода сообщил, что для реализации второго этапа проекта по предварительным расчетам потребуется примерно 135 миллионов долларов.

Автодорога Душанбе – Курган-Тюбе не ремонтировалась более 30 лет, если не считать частичные восстановительные работы, произведенные в 2000-х годах.

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